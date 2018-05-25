Bakan Kurtulmuş: "Türkiye IMF Kabusuna Hiçbir Zaman Geri Döndürülmeyecektir"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin IMF ile ilişkilerini gündeme getirip IMF'yi tabiri caizse Türkiye'nin kafasının üstünde bir demokrasi kılıcı gibi sallayacakları günleri yeniden geri getirmek isteyenler olacaktır. Türkiye için IMF bir kabustur ve Türkiye bir daha IMF kabusuna hiçbir şekilde geri döndürülmeyecektir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) düzenlenen iftar programına katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin ayağına 2013 yılından bu yana siyasi ve ekonomik alanda çelme takılmaya çalıştığını belirterek, "Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke olarak ileriye gitmesini istemeyenler Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışıyorlar. 2013 yılının mayıs ayından bu yana yaşadığımız siyasi ve özellikle de ekonomi alanındaki gelişmelerin de arkasındaki mesele budur. Türkiye'nin şuurlu insanları olarak bizim üzerimize düşen büyük resmi görmek ve bu resmin tamamını iyi anlamak ve ona göre hareket etmektir. Büyük resim İslam coğrafyasının hazır bu kadar zayıf bir durumda bulunmuşken tamamıyla lime lime yok edilmesi itibarsız, inisiyatifsiz ve iradesiz hale getirilmesidir. Buna karşı çıkacak tek ülke olarak Türkiye göründüğü için de Türkiye'nin ayağına çelme takılmaya çalışılıyor. Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü böyle bir olaydı ve bunların hepsiyle eş zamanlı yürütülen ekonomideki algı operasyonları da hiç şüpheniz olmasın böyle bir olaydır" ifadelerini kullandı.

"Kur krizi lafı algı operasyonunun bir parçasıdır"

'Kur krizi' lafıyla Türkiye'nin ekonomik krizin içine girdiği yönünde olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Bakan Kurtulmuş, "Bugünlerde hep kur meselesini konuşuyoruz. İstirham ediyorum lütfen kur krizi lafını kullanmayın. Kur krizi lafı algı operasyonunun bir parçasıdır. Kur krizi lafıyla Türkiye'nin aynı Asya Krizi dolayısıyla Tayland'da yaşandığı gibi ya da Türkiye'de 2001 krizlerinde yaşandığı gibi ekonomik bir krizin içerisine girdiği algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Uluslararası bazı medya kuruluşları son üç dört gündür sürekli olarak kur krizi lafını dolaşıma soktuğunu sizlerle paylaşmak isterim. Ne yazık ki Türkiye'de de bazı ekonomistlerin bu tabirleri kullanmaya başladığını görüyoruz. Olan kur krizi falan değil, bunlar üzerinde operasyon yaparak Türkiye'de kriz çıkartıp, Türkiye'nin elini kolunu bağlamak isteyen bazı karanlık odakların provokasyonları ve operasyonlarıdır" açıklamasında bulundu.

"Türkiye ekonomisi sağlam bir makroekonomik yapıya sahiptir"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'de iki alanda bir takım operasyonlar yapmaya çalıştığını vurguladı. Bakan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'dan sonra çok iyi hatırlıyorum 17 Temmuz günü Başbakanlık'ta yaptığımız bir toplantıda yabancı heyet mensupları da vardı. Onlara şunu söyledim; darbe teşebbüsünde başarısız olan FETÖ ve bu eşkıya çetesi iki alanda faaliyet yapacaklar. Bunlardan birisi Türkiye'de olumsuz algı operasyonları; Türkiye'de diktatörlük var, Türkiye'de demokrasi yok, özgürlükler yok, diyerek algı operasyonu yapmak isteyecekler ikincisi de Türkiye ekonomisi üzerinde bir takım operasyonlar yapacaklar. Birkaç sefer denediler çok şükür olmadı. Şimdi yine deniyorlar bu sefer kuvvetli bir şekilde denemeye çalışıyorlar ama çok şükür Türkiye ekonomisi 2002'deki Türkiye ekonomisi değildir. Türkiye ekonomisi sağlam bir makroekonomik yapıya sahiptir ve bu yapı içerisinde Türkiye ilerlemeye devam edecektir."

"Türkiye IMF kabusuna hiçbir zaman geri döndürülmeyecektir"

Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin IMF günlerine bir daha geri döndürülemeyeceğini kaydederek, "Yine son birkaç gündür özellikle uluslararası alanlarda ve Türkiye'nin içerisinde de yavaş yavaş başlayacaklar. Eğer böyle giderse Türkiye'nin IMF ile ilişkilerini gündeme getirip IMF'yi tabiri caizse Türkiye'nin kafasının üstünde bir demokrasi kılıcı gibi sallayacakları günleri yeniden geri getirmek isteyenler olacaktır. Türkiye için IMF bir kabustur ve Türkiye bir daha IMF kabusuna hiçbir şekilde geri döndürülmeyecektir" dedi.

"Türkiye'nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye'nin ihanet tarihidir"

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bir televizyon programında yerli otomobil projesi hakkında söylediği sözlere eleştirilerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Türkiye'nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye'nin ihanet tarihidir. Bugün bir tanesi kalkmış ben yerli otomobil yaptırmayacağım, diyor. Bu projelerin hepsini iptal edeceğim, diyor. Türkiye'nin yerli otomobili 1970'lerin işiydi. Bu tarihlerde Türkiye yerli otomobil yaptırmadılar; Türkiye'de yerli motor yaptırmadılar, yerli tank, yerli uçak yaptırmadılar. Nuri Demirağ'ın yaptığı uçakları 1940'lı yılların sonunda hem de Avrupa ülkelerine neredeyse satma noktasına gelmişken o fabrikayı kimler kapattırdı. Bu tarihi açtığınız zaman orada nice karanlık odakları görürsünüz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL