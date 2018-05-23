Kurtulmuş'tan Kurdaki Dalgalanmaya İlişkin Sert Çıkış: IMF'nin Önünde Diz Çöktüremeyeceksiniz

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş kurdaki dalgalanmaya ilişkin, ''Hiç kimse, Türkiye'yi IMF'nin önünde diz çökecek bir noktaya getiremeyecektir." dedi.

DOLAR KURU 4,95 LİRA İLE ZİRVEYİ GÖRDÜ

Haftalardır hızlı yükselişini sürdüren dolar kuru 4,95 lira ile yeni zirvesini gördü. Euro ise 5,73 lirayı aşarak rekorunu tazeledi.

HIZLI YÜKSELİŞ MERKEZ BANKASI'NI HAREKETE GEÇTİ

Dolardaki hızlı yükseliş sonrası Merkez Bankası'nı harekete geçirdi. Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı.

PARA PİYASALARINI SIKILAŞTIRMA KARARI ALINDI

Borç verme faizleri 13,5'dan 16,5'e yükseltildi. Diğer faiz oranları sabit tutuldu. Para piyasalarını sıkılaştırma kararı alındı.