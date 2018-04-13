Bakan Kurtulmuş Şanlıurfa'da
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Mardin'deki temaslarını tamamlayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılıp açılışlar gerçekleştirmek üzere Şanlıurfa'ya geldi. Harran Üniversitesine geçen Bakan Kurtulmuş, burada düzenlenen "Yeni Dünyada Türkiye'nin Yeri" adlı konferansa katılacak. - ŞANLIURFA