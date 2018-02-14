Bakan Kurtulmuş, Nuray Hafiftaş'ın Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı
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Bakan Kurtulmuş, Nuray Hafiftaş'ın Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Nuray Hafiftaş’ın vefatı nedeniyle bir taziye mesaj yayımladı.

Bakan Kurtulmuş, Nuray Hafiftaş'ın Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Nuray Hafiftaş'ın vefatı nedeniyle bir taziye mesaj yayımladı.

Bakan Kurtulmuş mesajında, "Türk halk müziğinin yenilikçi, üretken ve gülen sesi Nuray Hafiftaş, kültürümüze verdiği değer, çalışkanlığı ve sanatına bakış açısıyla her zaman saygıyla anılacaktır. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi. - ANKARA

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