Bakan Kurtulmuş: "Mardin Kalesi'ni Öncelikli Hale Getireceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin her yerindeki onarılmayı bekleyen eserlerimiz var. Bunlara çok az ödenekler ayrılabiliyor. Ama Mardin Kalesi'ni öncelikli hale getirmemiz lazım" dedi.

Mardin'de, 'kartal yuvası' olarak bilinen, tepesindeki NATO'ya ait radar nedeniyle 55 yıldır halka kapalı olan Mardin Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Çeşitli ziyaretler için Mardin'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Mardin Kalesi'ne çıktı. Kale ile ilgili askerlerden bilgi alan Kurtulmuş ve beraberindekiler burayı gezerek Hz. Hızır Aleyhisselam'ın türbesinde dua okudu.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, "Ziyaretlerimizde Mardin Kalesi ve Camii'ni birlikte ziyaret ediyoruz. Hakikaten muhteşem bir kültürel tarih ve zenginlik var. Bu kalenin ihya edilmesi ve bu kalenin sivil halka açılması Mardin'in öncelikli turistik hedeflerinden olmalı. Bununla ilgili çalışmalarımızı bakanlık olarak sürdürüyoruz. İnşallah buranın imar ve ihyası ile ilgili ödenek çıkararak çalışmalara başlatacağız. Yerinde gördüm bu bakımdan çok iyi oldu" diye konuştu.

Mardin'in tarihi dokusunu bozan binaların ihyası için çalışacaklarını belirten Bakan Kurtulmuş, "Hakikaten büyük bir tarihi çeşitliliğe sahip bir şehrimiz. Dünyanın belki en güzel açık hava müzesi eski tarihi Mardin şehrini görüyorsunuz. Bu tarihi şehrin tarihi dokusunun bozulan taraflarının düzeltilmesi ve tarihi dokuya uymayan bir takın binaların bir şekilde kamulaştırılarak tarihi dokunun restore edilmesi de Mardin'in öncelikli hedeflerinden birisi olmalıdır. Böylece sahip olduğumuz güzellikleri bir sonraki nesillere aktarmanın gayreti içerisinde olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmkanlarımız olursa bunu yarın sabahtan başlatırız ama nihayetinde bakanlığımız çok kısıtlı bütçelerle hareket eden bakanlıklarımızdan birisi. Türkiye'nin her yerindeki onarılmayı bekleyen eserlerimiz var bunlara çok az ödenekler ayrıla biliyor. Bunları bir sıraya koyarak işlerimizi yapıyoruz. Ama Mardin Kalesi'ni öncelikli hale getirmemiz lazım." - MARDİN