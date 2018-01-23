Bakan Kurtulmuş: Kurtuluş Mücadelesi Veriyoruz

KASTAMONU'yu, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi nedeniyle ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş katıldığı açılış programı öncesi Afrin harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Hiç abartmadan söylüyorum; dünyanın bütün emperyalistlerine karşı bir büyük kurtuluş mücadelesi veriyoruz" dedi.

Kastamonu'da İlim Yayma Cemiyeti'nin hizmet binasının açılışı öncesi Afrin harekatını değerlendiren Bakan Numan Kurtulmuş, birilerinin güçlü Türkiye'yi engellemek için elinden geleni yapmaya devam ettiğini belirterek, "Terörü nasıl başımıza bela ettilerse, Osmanlı coğrafyası üzerinden nasıl onlarca devlet çıkardılarsa, bir asır sonra yeniden bölmeyi, parçalamayı, paramparça hale getirmeyi amaç edindilerse, Yemen'den Libya'ya kadar bu coğrafyayı neredeyse yönetilemez hale getirdilerse, bugün de Türkiye'nin başına terörü bela etmelerinin arkasındaki ana niyet de odur" diye konuştu.

Birçok terör örgütünü Türkiye'nin başına bela edenlerin amaçlarının Türkleri, Kürtleri, Arapları birbirine vurdurmak olduğunu söyleyen Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Amaç Sünnileri, Şiileri birbirlerine düşman kılmak. Bu oyunları bozacak tek ülke var. En önemli ülke Türkiye. Devletiyle, milletiyle kol kola girmiş, gönül gönüle bütün bunları çözebilecek Allah'a çok şükür güçlü bir Türkiye var. Türkiye'nin daha fazla güçlenmesinin ne manaya geldiğini biliyorlar. Onun için PKK'ya silah veriyorlar, onun için DEAŞ'ın arkasını sıvazlıyorlar, onu için FETÖ'nün darbe yapması için her türlü imkanı onlara sunuyorlar. Biliyorlar ki Türkiye güçlendikçe kendi ülkesinde çok daha güçlü zengin bir toplum oluşturacak. Bu oyunu bozacağız. İnşallah kimsenin Türkiye'nin ayağına çelme takmasına müsaade etmeyeceğiz. Terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye saldırıyı cevapsız bırakmayacağız."

'BARIŞI SAĞLAYACAĞIZ'

Bakan Kurtulmuş, Afrin bölgesindeki şeytan yuvalanmalarının da sonunun geldiğini belirterek, "Orada da barışı sağlayacağız. Hiç abartmadan söylüyorum; dünyanın bütün emperyalistlerine karşı bir büyük kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelede milli birliğimiz en büyük kazanım ve zenginliğimizdir. Allah Mehmetçiğimize, askerimize güç kuvvet versin. Bu mücadeleye katılan bütün unsurlara, Özgür Suriye Ordusu'nun mensuplarına da Allah üstün direnme kabiliyeti versin" dedi. - Kastamonu