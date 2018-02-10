Bakan Kurtulmuş: "Kültür Turizm Bakanlığı olarak, Uzak Doğu Asya ülkelerinin kapılarını çalacağız"

Kültür ve Truzim Bakanı Numan Kurtulmuş:

"İnşallah önümüzdeki yılda Japonya'da Türkiye yılını ilan edeceğiz"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki yılda Japonya'da Türkiye yılını ilan edeceklerini belirterek, "Kültür Turizm Bakanlığı olarak, Uzak Doğu Asya ülkelerinin kapılarını çalacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Ankara'da bulunan Türk Japon Vakfı'nda gerçekleşen "2018 Japonya Festivali" açılış törenine katıldı. Törende konuşma gerçekleştiren Bakan Kurtulmuş, "Türkiye ile Japonya, birbirinden uzak iki ülke olmak ile birlikte, birçok bakımdan benzerlikleri olan iki ülke. Aile değerleri ve geleneksel değerler olarak çok fazla benzerlikler var. Bu benzerlikler Türkiye'de Japon milletine karşı sevgi saygı oluşturuyor. Japonya'da da Türklere karşı sevgi saygı oluşturuyor. Bunları hepimiz biliyoruz ve şahit oluyoruz. 2018 yılının başka bir özelliği var. Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 94. yıl dönümü. Bu sebeple bu festivalin ayrı bir önemi var. Demek ki Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte diplomasi ilişkilere girdiğimiz ülkelerden biriside Japonya'dır" ifadelerini kullandı.

"Kültür Turizm Bakanlığı olarak, Uzak Doğu Asya ülkelerinin kapılarını çalacağız"

Merhum Turgut Özal dönemindeki İran Irak savaşına da değinen Kurtulmuş, "İran'da sıkışıp kalmış olan Japon dostlarımızı bir vesile ile Türkiye'ye getirdik. Buradan da Japonya'ya tahliyeleri gerçekleşmişti. Bu olay ikili ilişkileri çok güçlendirdi. Kültür Turizm Bakanlığı olarak bu dönemin en büyük stratejilerinden biri olan Uzak Doğu Asya ülkelerinin kapılarını çalacağız. 2015 yılında yaklaşık 105 bin Japon Türkiye'ye gelmişti. Kapadokya'da yaşadığımız hain saldırı sonrasında bu sayı 40 binler seviyesine düştü. 2017 yılında tekrar yükseliş göstererek 50 binleri gördü. Uzak Doğu Asya ülkelerini yeni pazarlarımız olarak geliştireceğiz" şeklinde konuştu.

"İnşallah önümüzdeki yılda Japonya'da Türkiye yılını ilan edeceğiz"

Bu yıl Çin'de Türkiye yılının olduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, "Japon Bakanla çok verimli bir görüşme yaptık. İnşallah önümüzdeki yılda Japonya'da Türkiye yılını ilan edeceğiz. Türkiye ile Japonya arasında kültür alanında Turizm alnında ve diğer birçok alanda ortak çalışmalarımızı artırarak devam ediyoruz. Aynı şekilde, Türkiye'nin ekonomik olarak Japonya ile çok yakın ilişkilerinin olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin büyük projelerine Japon yatırımcıların ilgisi var olmuştur. Avrasya Tüneli, 2. Köprü, Kocaeli'ndeki geçiş ve ayrıca nükleer enerji santralleri gibi önemli yatırımlarda Japonlar var oldular olmaya da devam edeceklerdir. Biz Japonya ile her alanda stratejik ilişkilerimiz geliştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu çatışma, gerilim ve savaş ortamında biz ve Japonya arasında dünyaya örnek bir ilişkiyi geliştireceğimize inanıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle dünyanın maalesef bir takım terör örgütleri ve terör örgütlerini kullanan büyük güçlerin, ortaya çıkarmış olduğu bu çatışma, gerilim ve savaş ortamında biz ve Japonya aramızdaki ilişkiler ile mesafe uzak olmasına rağmen dünyaya örnek bir ilişkiyi geliştireceğimize inanıyoruz. Çünkü asıl olan ülkelerin aralarında gerçekten yumuşak gücünün önemli unsurlarını kullanarak yani kültürü ve turizm iki ayrı araç olarak ama insanların menfaatine, dostluk ve barış için birbirleri ile yakınlaşmak için kullanmalarının en güzel örneklerinden birini göstereceğiz."

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Japonya Devlet Bakanı Masaji Matsuyama, Türk Japon Vakfı Başkanı, Prof. Dr. Tayyar Sadıklar ve çok sayıda davetli katıldı.