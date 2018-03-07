Bakan Kurtulmuş, Itb Fuarı'nda Türkiye Standının Açılışını Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda Türkiye standının açılışını gerçekleştirdi.

Bu yıl 52'ncisi düzenlenen Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'na (ITB) 5 kıta ve 186 ülkeden yaklaşık 10 bin firma temsilcisi katıldı. Türkiye stantlarının bulunduğu üçüncü holde sergilenen dev Truva Atı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Fuarın ilk 3 günü sektörde faaliyet gösteren firma ve katılımcılarına yönelik. Hafta sonunda ise fuar kapılarını halka açık açacak. Geçen yıl 170 bine yakın kişinin ziyaret ettiği fuara ilginin bu yıl da yüksek olması bekleniyor. Fuarın bu yılki partneri için ise Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti seçildi.

Türkiye standının açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaparak, Türkiye pavyonunun olduğu holdeki firmaları da ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş, Türk stantlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurtulmuş, kurulan stantlarda yer alan ürünleri tek tek inceledi. Bakan Numan Kurtulmuş 8. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Bakanlar Toplantısı'na da katılarak, fuar çerçevesinde turizm sektörü temsilcileriyle görüşmeler yapacak.

Fuarın resmi açılış törenini dün yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, turizmin küreselleşme şansı için mükemmel bir örnek olduğunu ifade etmişti. Turizmde Almanya ile normalleşme sürecinin başlaması, sektördekilerin yüzlerini güldürürken, geçen yıla göre Türkiye holündeki Alman ziyaretçilerin sayısında da büyük artış gözleniyor. - ANTALYA