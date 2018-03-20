Bakan Kurtulmuş, Büyükelçilerle Yemekte Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türk dünyası ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılki Nevruz kutlamalarını 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu'dan başlatıyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kutlamalar öncesinde TÜRSOY ile 28 ülkeden diplomatik temsilcileri, büyükelçilerle Ferko Ilgaz Otel'de yemekte bir araya geldi.

İngilizce yaptığı konuşmasında Kastamonu'nun tarihi güzelliklerinden bahseden Bakan Kurtulmuş, Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Kastamonu'yu Türk Dünyasında daha tanınır hale getirme arzusunda olduklarını kaydetti. Nevruz kutlamaları etkinlikleri dolayısıyla büyükelçilerin, Kastamonu'nun tarihi mekanlarını gezme imkanı bulacaklarını belirten Bakan Kurtulmuş, şehrin tanınırlığını artırmak üzere bundan sonra da çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. - KASTAMONU