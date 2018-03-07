Bakan Kurtulmuş: "Almanya ile İlişkilerin Normalleşmesinden Memnuniyet Duyuyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bugün itibariyle Almanya ile aramızda bazı konularda farklılıklar olmakla birlikte süratle aramızdaki siyasi ilişkilerin normalleşmeye başladığını görüyor, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Dünyanın en büyük turizm buluşması "52. ITB Berlin Uluslararası Turizm Borsası" kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye'nin 3 bin 79 metrekarelik dev bir stand ile katıldığı fuarda Türkiye'nin ulusal tanıtım standını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş açtı. Bakan Kurtulmuş, "Almanya ile yeni dönemde aramızdaki problemleri konuşarak halletme konusunda önemli adımlar atacağız ve atıyoruz ve yeni bir takım ürünlerin birlikte üretilmesi konusunda da adımlar atacağımızı ümit ediyor, bunun da karşılıklı ilişkilerin gelişmesinde son derece yararlı sonuçlar doğuracağını bekliyoruz" dedi.

Bakan Kurtulmuş, Almanya ile ilişkiler yaşanan 2 yıllık bir düşüşten sonra Almanların yeniden Türkiye'yi ziyaret etmeye başlamalarına ilişkin, "Yılsonu itibariyle 3,5 milyonu aşkın Alman dostumuzun ülkemizi ziyaret etmeleri fevkalade önemli ve güzel işaretler taşıyan sevindirici bir sonuçtur. Almanya'dan bu yıl içerisinde gelecek misafirlerimizin sayısının, erken rezervasyon sonuçlarına bakıldığında, 5 milyona yaklaşmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye turizminin geçtiğimiz yıllarda yaşamış olduğu kötü günleri geride bıraktığını söyleyen Bakan Kurtulmuş, "Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 32,6 milyon ziyaretçi, 26,5 milyar dolarlık da bir turizm gelirine ulaştık. Türkiye'nin turizm sektörünün krizlere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu göstermesi bakımından bu sonuç son derece önemlidir. Türkiye'nin dostlarının da Türkiye'den öyle kolay kolay vazgeçmeyeceğini göstermesi bakımından da son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Almanya ile yeni dönemde problemleri konuşarak halletme konusunda önemli atımlar attıklarını söyleyen Bakan Numan Kurtulmuş, "Yeni bir takım ürünlerin birlikte üretilmesi konusunda da adımlar atacağımızı ümit ediyor, bunun da karşılıklı ilişkilerin gelişmesinde son derece yararlı sonuçlar doğuracağını bekliyoruz" dedi.

"İlişkilerin normalleşmesinden memnuniyet duyuyoruz"

Türkiye'nin 2018 yılı sonu itibariyle toplam turist rakamında 38 milyon civarında bir turisti ağırlayacağını ifade eden Bakan Kurtulmuş, "Turizmin dili başka, siyasetin dili başka şeydir. Turizmin dilini iyi kullanmayı başarırsak siyasetteki gerginliklerin de yumuşamasına vesile olmamız mümkündür" şeklinde konuştu.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde çeşitli nedenlerle oldukça ciddi bir gerilim süreci yaşadığını hatırlatan Bakan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Özellikle Avrupa'daki seçim süreçlerinin, aşırı sağcı akımların ve birçok başka siyasi sebeplerin de iki ülke arasında gerilime vesile olduğunu hepimiz biliyoruz. Alman turistler Türkiye'ye gelmeye devam ettikçe ya da turizm sektöründeki karşılıklı olumlu yaklaşımlar sürdükçe siyasetin dilinde de yumuşama olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle Almanya ile aramızda bazı konularda farklılıklar olmakla birlikte süratle aramızdaki siyasi ilişkilerin normalleşmeye başladığını görüyor, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

"Yeni dönemde ortak tanıtımlar yapılacak"

Türkiye turizminin gelişmesinde Alman turizmcilerinin son derece olumlu katkısı olduğunu dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, bundan sonraki süreçte de Alman turizm sektörünün profesyonelleriyle birlikte yakın bir temas içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini, ortak programlar, paketler üzerinde çalışacaklarını ve ortak tanıtımlar yapmayı devam ettireceklerini söyledi.

Türkiye turizm sektörünün gelişmesinde Alman tur operatörlerinden, sektörün diğer çalışanlarına kadar herkesin değerli katkılarını bir araya getirerek, hızlı bir şekilde yollarına devam edeceklerine vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada Almanya'nın önde gelen turizm şirketleri, tur operatörlerinin temsilcileriyle toplantılar yaparak, önümüzdeki dönemde neler yapılabileceği konusundaki çalışmaları sürdüreceğiz. Yeni dönemde Türkiye'nin turizmdeki ürün çeşitliliğini artırarak sadece deniz, kum güneş değil, bunun dışında tarih, kültür, inanç, yaşlı bakım, sağlık, spor, doğa, dağ turizmi gibi birçok alanda Avrupalı ortaklarımızla müşterek çalışabileceğimizi ümit ediyoruz. Yeni bir takım ürünlerin birlikte üretilmesi konusunda adımlar atacağımızı ümit ediyoruz ve bunun da karşılıklı ilişkilerin gelişmesinde son derece yararlı sonuçlar doğuracağını bekliyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasının ardından kurdele keserek, stantları gezdi. Bakan Kurtulmuş daha sonra Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Bakanlar Toplantısı'na katıldı. - BERLİN