Bakan Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olacağını belirtti
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Bakan Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olacağını belirtti

Bakan Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olacağını belirtti
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını açıkladı.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Sağlık Bakanı Koca, 'yüz yüze eğitim' kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız."

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Bakan Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olacağını belirtti - Haberler
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