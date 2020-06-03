Bakan Koca: "Zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim"
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Bakan Koca: "Zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim"

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

03.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:58

Bilim Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

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Koca: "Gerekli olduğunda sağlık kuruluşlarına müracaat edelim, bunu MHRS üzerinden yapalım. Zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim."

-Sağlık Bakan Koca: "(Toplu taşımada Kovid-19 tedbirleri) Şehir içinde koltuk sayısından fazla kişi araca alınmayacak."

Bakan Koca: 'Zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim'

Kaynak: AA

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