Bakan Koca: "Zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim"
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.
03.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:58
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.
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Koca: "Gerekli olduğunda sağlık kuruluşlarına müracaat edelim, bunu MHRS üzerinden yapalım. Zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim."
-Sağlık Bakan Koca: "(Toplu taşımada Kovid-19 tedbirleri) Şehir içinde koltuk sayısından fazla kişi araca alınmayacak."
Kaynak: AA