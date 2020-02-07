Bakan Koca: "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de...
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.
07.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:27
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.
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"Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı."
Kaynak: AA