Bakan Koca: "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de...
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Bakan Koca: "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de...

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

07.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:27
Bakan Koca:

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

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"Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Koca: "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de...
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