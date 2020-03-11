Bakan Koca: "Yurt dışında olan vatandaşımızın da mümkün mertebe odasından çıkmaması, evini... Bakan Koca: "Yurt dışında olan vatandaşımızın da mümkün mertebe odasından çıkmaması, evini havalandırması, Türkiye'ye gelmek için de sınırları zorlamamasını ifade etmek istiyoruz.

Bakan Koca: "Yurt dışında olan vatandaşımızın da mümkün mertebe odasından çıkmaması, evini havalandırması, Türkiye'ye gelmek için de sınırları zorlamamasını ifade etmek istiyoruz. Şu dönemde yurt dışından gelen kişilerin evde 14 gün kendilerini izole etmemelerini söylüyoruz." - ANKARA Kaynak: İHA