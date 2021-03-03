Bakan Koca: "Yüksek vaka sayılarımız hala hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir."
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Bakan Koca: "Yüksek vaka sayılarımız hala hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir."

03.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:09
Bakan Koca:

Bakan Koca: "Yüksek vaka sayılarımız hala hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir.

Bakan Koca: "Yüksek vaka sayılarımız hala hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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