Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız, hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız, hastaneye ulaştırıldı

Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız, hastaneye ulaştırıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan hastaların, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) desteğiyle hastaneye ulaştırıldığını duyurdu.

DİYARBAKIR (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan hastaların, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) desteğiyle hastaneye ulaştırıldığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan bir mahalledeki hastalarımız, UMKE ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırılmıştır. Bölgede benzer koşullarda olan yerleşim yerlerinde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.


Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız, hastaneye ulaştırıldı

Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız, hastaneye ulaştırıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Fahrettin Koca, Diyarbakır, kar, Güncel, Haber

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