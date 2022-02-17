Bakan Koca, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti - Haberler
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Bakan Koca, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
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Bakan Koca, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret etti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret etti.

Bakan Koca, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "YÖK Başkanımız, değerli bilim adamı Prof. Dr. Erol Özvar'ı makamında ziyaret ettim. Tıp ve sağlık bilimleri alanında eğitim alan öğrencilerimizin öğrenim şartları, eğitim müfredatları ve uzmanlaşmada imkanlar üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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