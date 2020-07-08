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Bakan Koca: "Yoğun bakım yatak sayımız 27 bine ulaştı"
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Bakan Koca: "Yoğun bakım yatak sayımız 27 bine ulaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

08.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (13)

Koca: (Yoğun bakım doluluk oranı) Yoğun bakım yatak sayımız 27 bine ulaştı, 1172 hasta yoğun bakımda. Herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim."

Bakan Koca: 'Yoğun bakım yatak sayımız 27 bine ulaştı'

Kaynak: AA

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