Bakan Koca: "(Yerli Kovid-19 aşısı) Nisan sonuna doğru Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum"
25.02.2021 20:48 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:55
Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulu Toplantısının ardından
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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Bakan Koca: "(Yerli Kovid-19 aşısı) Nisan ayında Faz-2'nin biteceğini, nisan sonuna doğru da Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu