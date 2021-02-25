Bakan Koca: "(Yerli Kovid-19 aşısı) Nisan sonuna doğru Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum"
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Bakan Koca: "(Yerli Kovid-19 aşısı) Nisan sonuna doğru Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum"

25.02.2021 20:48 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:55

Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca: "(Yerli Kovid-19 aşısı) Nisan ayında Faz-2'nin biteceğini, nisan sonuna doğru da Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum."

Bakan Koca: '(Yerli Kovid-19 aşısı) Nisan sonuna doğru Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum'
Bakan Koca: '(Yerli Kovid-19 aşısı) Nisan sonuna doğru Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum'
Bakan Koca: '(Yerli Kovid-19 aşısı) Nisan sonuna doğru Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum'
Bakan Koca: '(Yerli Kovid-19 aşısı) Nisan sonuna doğru Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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