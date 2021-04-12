Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en geç haziran sonu olmak üzere 40 yaş, hatta 30-35 yaşa kadar vatandaşın Kovid-19'a karşı aşılanabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en geç haziran sonu olmak üzere 40 yaş, hatta 30-35 yaşa kadar vatandaşın Kovid-19'a karşı aşılanabileceğini söyledi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 aşısını çeşitlendirmek ve miktarı arttırmak için ağustos ayından beri yoğun gayret içinde olduklarını vurgulayan Koca, "Dünyada aşı savaşının olduğunu da biliyoruz ama buna rağmen üretimi olmadığı halde dünyada 6'ncı sırada aşıyı yapan bir ülkeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere bu anlamda 40 yaş hatta 30-35 yaşa kadar vatandaşımızı aşılayabileceğinizi söylemek istiyorum." diye konuştu.

Onun için ramazan dahil olmak üzere bir-iki aylık sürecin önemine işaret eden Koca, bu süreç içerisinde vatandaşları yakın temastan kaçınmaya; kapalı, kalabalık ve havalandırılmamış ortamlarda bulunmamaya çağırdı.

Koca, tedbirlere biraz daha özen gösterilmesi ve kazanımların kaybedilmeden bu dönemin geçirilmesiyle, aşıya erişimin çok uzun zaman almayacağını ifade ederek, yerli aşı çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yerli aşıda faz-2 çalışması bitti. 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. Zannediyorum iki veya üç hafta içerisinde faz-3 çalışmasına geçilebilir. Faz-1'de şu an devam eden 2 tane çalışma var. Gelecek hafta üçüncü bir aşı daha ilave olmuş olacak. Yani bu anlamda eylül ayında faz-3'ü bitecek olan ve öyle umduğumuz ilk aşımız devamında ekim, kasımda diğer aşıların biteceğini, başarıyla sonuçlanırsa üretime geçilebileceğini ayrıca söylemek istiyorum."

"Sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü, 65 yaş üstünün yüzde 23,6'sı halen aşı yaptırmadı"

Tanımlanan sağlık çalışanlarının yüzde 86'sının aşılandığını, yüzde 14'ünün halen aşı yaptırmadığını, isterlerse gidip aşılarını yaptırabileceklerini belirten Koca, 65 yaş üstünde ise aşı olanların oranının yüzde 76,4 olduğu bilgisini vererek, "Yani yüzde 23,6'sı tanımlandığı halde, zamanı geldiği halde aşısını yaptırabilmiş durumda değil." dedi.

60-65 yaş arasındaki aşılanma oranının şu an yüzde 40'larda olduğunu dile getiren Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Aşının hem hastane yatışı, hem toplam vaka içindeki paylarının düşüşü, hem yoğun bakımdaki etkisini, entübe hastalardaki oranını ne kadar düşürdüğünü söylemeye çalıştım. Dolayısıyla bizim tanımlanmış olan grubun, kişilerin hiçbir şekilde geciktirmeden erken dönemde aşılarını yaptırmalarını özellikle ifade etmek istiyorum. Bunun başka çözümü yok. Yani şu an görünen aşı ve ilaç. İlaçla ilgili somut bir gelişme dünyada daha yok, ama aşıda önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Erişimle ilgili her ne kadar sorunlarımız var ise de bu anlamda epey mesafe aldığımız görülüyor. O nedenle vatandaşlarımız sırası geldiğinde geciktirmeden aşısını yaptırıyor olmalılar."

"Sinovac'la ilgili açıklama düzeltildi, yanlış anlaşıldığı ifade edildi"

Çin Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) Direktörü Gao Fu'nun Çin aşılarının "yüksek bir korumaya" sahip olmadığı, etkiyi artırmak için farklı aşıların karıştırılmasının düşünüldüğünü şeklindeki açıklamalarına ilişkin görüşleri sorulan Koca, "Sinovac'la ilgili yapılan açıklama bugün biliyorsunuz düzeltildi, yanlış anlaşıldığı ifade edildi." dedi.

Türkiye'de yapılan faz-3 çalışmasında aşının etkinliğinin 83,5 çıktığını, söz konusu açıklamada söylenmek istenilenin "aşının etkinliğinin bir yere kadar olduğu" görüşü olduğunu aktaran Koca, şu bilgileri verdi:

"Dolayısıyla şunu demek istiyor; aşının etkinliği bir yere kadar, bu aşının etkinliğini artırmak için farklı aşılarla kombinasyon yapılarak bu etki daha da artırılabilir mi? Söylenmek istenen aslında bu. Bunu biliyorsunuz İngiltere'de de AstraZeneca ve BioNTech için de aynı şey düşünüldü. Yani bir kombinasyon yapılarak, kombinasyonla birlikte var olan etkinlik daha ne kadar artırılabilir yaklaşımıydı. Bundan öte bir durum değil. Türkiye için de şu an böyle bir durumu düşünmüyoruz. Zaten şu dönemde bizim temel hedefimiz vatandaşımızı hızla, herkesi öncelikle aşı ile buluşturma çabası içinde olmak ve bunu sağlamak şeklinde. Mutantların, süreçte varyantların, özellikle farklı değişik varyantların devreye girmesi ve aşının bunda etkili olup olmama durumları bu süreçte bizim gelişmelere göre gerektiğinde yine topluma açıklama yapabileceğimiz, Bilim Kurulu'nun bu konuda bir aksiyon alması gerekiyorsa bir farklı yaklaşım geliştirilmesi gerekiyorsa zaten o durumda da açıklamış oluruz."

Aşıların etkisine ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, toplantının başında gösterdiği grafiklerde aşının özellikle sağlık çalışanı ve 65 yaş üzerinde ne kadar etkisinin olduğunu göstermeye çalıştığını hatırlatarak, "Bu anlamda ciddi bir etkisini görüyoruz ve vefatlarla ilgili de sayıların yüksek olmadığını. Ama sonuçta aşıladığınız grup 65 yaş üstü, 80 yaş üstü, 90 yaş üstü. Ek hastalığı çok olan kişiler de aşılandı. Aşının etkisini bu anlamda değerlendirmek noktasında zaten Bilim Kurulu o vakalarla ilgili vefat eden vakalarla ilgili dosyaları incelemiş oluyorlar. Bu anlamda etkisini belki önümüzdeki haftalar daha net söylemek mümkün olur." ifadelerini kullandı.

"Şu an biz halen neredeyse influenzayı görmedik"

Aşının önemli oranda etkisinin olduğunu ve sırası gelen vatandaşların aşısını mutlaka yaptırması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, grip aşısı ve Türkiye'deki grip vakalarına ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

"Griple ilgili biliyorsunuz çok gündem oldu. Hatta bir dönem neredeyse 84 milyon vatandaşımızın grip aşısı yaptırması önerildi veya istendi veya böyle bir kampanya söz konusu oldu ve o zaman da hatırlarsanız şunu söylemiştik, güney yarım kürede influenzanın 16'da 1'e düştüğünü, ki bizde, bizim toplumuzda olduğu kadar maskenin kullanılmadığını, o nedenle influenzanın Türkiye'de maske yaygın kullanımı olduğu için görülebilirliğinin çok düşük olacağını, vatandaşımızı bu anlamda lütfen tedirgin etmeyin ifadelerini kullanmıştım. ve birçok ülke, Almanya 26 milyon, İngiltere 30 milyon tedarik etmişti. Şu an biz halen neredeyse influenzayı görmedik. ve bizim bir önceki yıl 1,3 milyondu, 2 milyon 560 bin grip aşısı bu yıl tedarik etmiştik. Bu 2 milyon 560 binin 2 milyon 320 bini yapıldı. 40 yaşına kadar da tanımlamış olmamıza rağmen ve sağlık çalışanlarımız 1 milyon 100 bin kişi, 1 milyon 100 bin kişiye 600 bin ayırmış olmamıza rağmen sağlık çalışanlarımızın yaptırdığı grip aşısı 264 bin oldu. ve şu an halen 240 bin grip aşımız var ve influenza da halen yok. ve ağırlıklı influenza bildiğiniz gibi çocukluk yaş grubunda daha sık görülür, bunu bütün arkadaşlar özellikle hekim arkadaşlar, çocuk hekimi arkadaşlar bu yıl çocuk polikliniklerinin ne kadar düşük sayıda geçtiğini iyi bilirler. Biz salgınları görmedik. O nedenle 2 milyon 560 bin grip aşısı bile tüketilemedi. Tüketilemediği gibi biz influenzayı da görmedik. Yani neredeyse onu da fazla yapmışız daha önceki 1,3 milyondan fazla yapmamız da doğru değilmiş. Ama bütün neredeyse 84 milyon vatandaşımıza grip aşısı yaptırın diye bir kampanya başlamıştı. Küresel firmaların buradan ne kadar etkilendiğini artık siz tahmin edersiniz."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş