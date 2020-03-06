Bakan Koca: "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs değil"

06.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz, virüsün yeni tipiyle" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İHA