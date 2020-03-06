Bakan Koca: "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs değil"
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Bakan Koca: "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır" dedi.

06.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:40
Bakan Koca:

Sağlık Bakanı , "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır" dedi.


Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz, virüsün yeni tipiyle" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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