Bakan Koca: Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var
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Bakan Koca: Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var

02.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:16
Bakan Koca: Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var

Bakan Koca: Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da varSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri'nin bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet ettiğini belirterek, "Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var" dedi.

Bakan Koca: Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri'nin bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet ettiğini belirterek, "Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz" dedi.

ANKARA, -


Bakan Koca: Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var
Bakan Koca: Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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