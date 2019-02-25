Bakan Koca: "Yarınki Türkiye, Ebede İnanmış Gençlikle Mümkün"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarınki Türkiye'nin, Anadolu'nun toprağından ilham alan, bin yıllık tarih ve ebede inanmış bir ruha sahip olan gençlikle mümkün olabileceğine inanıyorum." dedi.

Koca, Konya'nın Kulu ilçesinde, Ömeranlı Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkedeki her vatandaşa ulaşabilmeyi, hizmet götürmeyi ilke edindiklerini söyledi.

Eğitim, sağlık, ekonomi ve diğer her açıdan vatandaşı memnun etmeyi amaçladıklarını belirten Koca, "Milletin teveccühünü alan, bu teveccühe mazhar olan, bunun gereğini yapan olmak istiyoruz. Önemli olan sizlere yani halka karşı mahçup olmamak. Üzerimizdeki sorumluluğun farkında olmak, emanetin gereğini yapmak, emin olabilir olmak. Bu doğrultuda çaba içinde olacağımızı söylemek istiyorum. İbn-i Haldun, 'Coğrafya kaderimiz' der. Coğrafyayı biz belirlemiyoruz ama bu coğrafyanın bize yüklediği sorumlulukların da farkındayız. Onun için özellikle mağdur ve mazlumların umudu olan, bu coğrafyanın sorumluluklarını bilen, bu coğrafyayı, gönül coğrafyamızı umudu olarak gören, güçlü Türkiye'nin daha da güçlenmesine katkı sağlayan yeni döneme geçmiş oluyoruz. Bu doğrultuda hepinizin üzerinize düşen sorumluluğu yapacağınızı biliyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezi'nin ilçe için hayırlı olmasını dileyen Koca, "Yarınki Türkiye'nin, Anadolu'nun toprağından ilham alan, bin yıllık tarih ve ebede inanmış bir ruha sahip olan gençlikle mümkün olabileceğine inanıyorum. O nedenle bu merkezlerin önemli olduğunu ve buraları daha da aktif hale getirmek için üzerimize düşeni yapmak üzere gayret içinde olacağımızı söylemek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından merkezin açılış kurdelesi Bakan Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi.

Kaynak: AA