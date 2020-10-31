Bakan Koca: Yaralılar için 184'ü arayın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Koca: Yaralılar için 184'ü arayın

31.10.2020 09:22 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:25
Bakan Koca: Yaralılar için 184'ü arayın

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de yaşananan depremde yaralananlar için vatandaşların 184 SABİM Hattı'nı arayarak bilgi alabileceğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de yaşananan depremde yaralananlar için vatandaşların 184 SABİM Hattı'nı arayarak bilgi alabileceğini açıkladı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptğı paylaşımda 'Yakınlarınız İçin Alo 184'ü arayın. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bakan Koca: 'Aşıyı elde etmek ve temin etmek için yoğun bir çaba içindeyiz'
Bakan Koca: "Aşıyı elde etmek ve temin etmek için yoğun bir çaba içindeyiz"
Enkazdan yaralılar kurtarılmaya devam ediyor
Enkazdan yaralılar kurtarılmaya devam ediyor
Bakan Koca: İzmir halkının yanındayız
Bakan Koca: İzmir halkının yanındayız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mesut Yılmaz Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Cem Yılmaz Birkan Sokullu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Okan Buruk Metin Oktay Eddie Newton Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Koca: Yaralılar için 184'ü arayın - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 09:26:26. #1.15#
title