Bakan Koca: Yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısının 47 milyon dozu geçtiğini duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısının 47 milyon dozu geçtiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 18.10'da, bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı