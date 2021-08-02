Bakan Koca, yangın bölgelerinde görev alan gönüllü UMKE personelini paylaştı
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Bakan Koca, yangın bölgelerinde görev alan gönüllü UMKE personelini paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgelerinde vatandaşların yardımına koşan gönüllü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerinin görüntülerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgelerinde vatandaşların yardımına koşan gönüllü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerinin görüntülerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere, "İnsanlar acı çektiğinde üstesinden insanlık gelir. Gönüllü UMKE ekipleri ve acil sağlık hizmetleriyle felaket bölgelerindeyiz" notunu ekledi.

(Utku Şimşek/İHA)

Bakan Koca, yangın bölgelerinde görev alan gönüllü UMKE personelini paylaştı
Bakan Koca, yangın bölgelerinde görev alan gönüllü UMKE personelini paylaştı
Bakan Koca, yangın bölgelerinde görev alan gönüllü UMKE personelini paylaştı
Bakan Koca, yangın bölgelerinde görev alan gönüllü UMKE personelini paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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