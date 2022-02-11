Sağlık Bakanı Koca'dan "aşıyı hatırlatın" uyarısı - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca'dan "aşıyı hatırlatın" uyarısı

AA, Yıldız Nevin Gündoğmuş - Sağlık
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Sağlık Bakanı Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hiç aşı olmayan ve günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının kendilerini daha çok üzdüğünü belirterek, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hiç aşı olmayan ve günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının kendilerini daha çok üzdüğünü belirterek, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın." uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?" ifadelerini kullandı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Sağlık

Fahrettin Koca, Sağlık, Güncel, Haberler

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