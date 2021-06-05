Bakan Koca: Yakında maskeleri atacağız; ama yere değil
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Bakan Koca: Yakında maskeleri atacağız; ama yere değil

Bakan Koca: Yakında maskeleri atacağız; ama yere değil
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Dünya Çevre Günü' mesajında "Yakında maskeleri çıkarıp atacağız; ama yere değil" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Dünya Çevre Günü' mesajında "Yakında maskeleri çıkarıp atacağız; ama yere değil" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Dünya Çevre Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Koca, "Bugün Dünya Çevre Günü. Bugünden uyarayım; yakında maskeleri çıkarıp atacağız; ama yere değil" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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