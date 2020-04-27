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Bakan Koca'ya Bursa'dan teşekkür

Dünyanın hiçbir yerinde kimsenin şiddetle bir işini halledemeyeceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, 15 Nisan'da yasalaşan sağlık çalışanına şiddet yasasını, büyük bir mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

27.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:02
Bakan Koca'ya Bursa'dan teşekkür

Dünyanın hiçbir yerinde kimsenin şiddetle bir işini halledemeyeceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, 15 Nisan'da yasalaşan sağlık çalışanına şiddet yasasını, büyük bir mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Öğretim Üyesi Karşı, bu yasayı çıkaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de teşekkür etti.

Türkiye'de kamu ve özel sektörde 1 milyondan fazla sağlık çalışanı, vatandaşın sağlığı, mutluluğu ve yaşam kalitesi için gece gündüz çaba sarf etmektedir. 28 Nisan 'Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü' dolayısıyla Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı da açıklamalarda bulundu. Kimse şiddetle bir işini halledemeyeceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı, dünyanın hiçbir yerinde şiddetle hallolacak bir işin olmadığını söyledi. Karşı, 15 Nisan'da yasalaşan sağlık çalışanına şiddet ile ilgili yasayı, son derece büyük bir mutlulukla karşılıyorum. Bu yasayı çıkaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkür ediyorum dedi. "Susmak şiddeti onaylamaktır, bu sebeple sağlık personeline gösterilen şiddete sessiz kalmayalım, onlar şiddeti değil sonsuz saygıyı hakkediyorlar" çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık kurumlarındaki şiddet, hasta ve hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel saldırıdan oluşan durum olarak tanımlandığını belirten Karşı, "Sağlığa şiddet sadece Türkiye'nin sorunu değil, küresel bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi. Sağlık çalışanlarının ön planda olması, toplumlardaki sağlık algısının ve acil sağlığın neler olduğu ile ilgili bilgilerinin eksik olması, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin artmasına sebep olmuştur. En yakın 3 arkadaşımı sağlıkta şiddetinde şehit verdim. Sağlıkta şiddet biz hekimlerin içini kanatan, çalışma şevkimizi kıran, motivasyonumuzu düşüren, bunca özveriyle yaptığımız işte bıkkınlık uyandıran ciddi psikolojik sorunları da başlatmış oluyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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