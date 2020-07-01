Bakan Koca: : "Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur"Sağlık Bakanı Koca: "Günlük maskeler ertesi...
01.07.2020 20:00 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur"
Sağlık Bakanı Koca: "Günlük maskeler ertesi gün koruyuculuk özelliğini kaybetmektedir. Tekrar kullanılmamalıdır."
Kaynak: AA