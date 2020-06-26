Bakan Koca: "(Virüsün yayılma hızı azaldı) Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır"
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Bakan Koca: "(Virüsün yayılma hızı azaldı) Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsün yayılma hızının azaldığına dair kanının yalnış olduğunu belirterek, "Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor" dedi.

Bakan Koca:
26.06.2020 08:32 | Son Güncelleme: 26.06.2020 08:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsün yayılma hızının azaldığına dair kanının yalnış olduğunu belirterek, "Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsün yayılma hızının azaldığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakan Koca, "Virüsün yayılma hızı azaldı. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

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