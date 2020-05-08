Bakan Koca: "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı videoyla vatandaşları corona virüsüne karşı uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı videoyla vatandaşları corona virüsüne karşı uyardı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA