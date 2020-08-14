Bakan Koca: Virüsten kendimizi korumamız zor değil
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten korunmanın zor olmadığını belirterek, "Kuralları belli olduğu için, kolaydır.
14.08.2020 18:23 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:18
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten korunmanın zor olmadığını belirterek, "Kuralları belli olduğu için, kolaydır. Zor olan nedir? Benim yanıtım, yarım saat sonra" dedi.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsten kendimizi korumamız, zor değildir. Kuralları belli olduğu için, kolaydır. Zor olan nedir? Birlikte düşünelim. Benim yanıtım, yarım saat sonra" dedi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA