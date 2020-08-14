Bakan Koca: Virüsten kendimizi korumamız zor değil SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten korunmanın zor olmadığını belirterek, "Kuralları belli olduğu için, kolaydır.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten korunmanın zor olmadığını belirterek, "Kuralları belli olduğu için, kolaydır. Zor olan nedir? Benim yanıtım, yarım saat sonra" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsten kendimizi korumamız, zor değildir. Kuralları belli olduğu için, kolaydır. Zor olan nedir? Birlikte düşünelim. Benim yanıtım, yarım saat sonra" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA