Bakan Koca:  Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz
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Bakan Koca:  Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz.

Bakan Koca:  Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz
16.06.2020 03:36 | Son Güncelleme: 16.06.2020 03:53

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." dedi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." ifadelerini kullandı. Bakan koca, ayrıca il hıfzıssıhha kurulları tarafından maske takılmasının zorunlu olduğu yönünde karar alınan 42 ilin de isimlerini paylaştı. 

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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