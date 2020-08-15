Bakan Koca: Virüs, durup dururken yayılmıyor SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs, durup dururken yayılmıyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs, durup dururken yayılmıyor. Bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüs, durup dururken yayılmıyor. Bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Aramızdan bazıları ağır hasta oluyor. ve birçoğumuzun yakını hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA