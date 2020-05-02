Bakan Koca ve sağlık çalışanlarına duygulandıran destek

Bakan Koca ve sağlık çalışanlarına duygulandıran destek Malatya'da öğrenciler hazırladıkları duygusal klip ile korona virüs ile mücadele eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık personellerine teşekkür etti.