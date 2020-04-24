Bakan Koca ve Pakdemirli bir araya geldi
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Bekir Pakdemirli, Fahrettin Koca, Politika, Haber

Bakan Koca ve Pakdemirli bir araya geldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi.

24.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:42
Bakan Koca ve Pakdemirli bir araya geldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi. Görüşmede, koronavirüs salgınının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri ile salgına karşı alınacak tedbirler ele alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler ve normalleşme sürecinin koordinasyonu değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık tedbirleri, önümüzdeki süreçte tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliği ele alındı. Öte yandan, salgın sonrası bakanlıklar arasında atılacak adımlar için koordinasyon planlandı.


Kaynak: DHA

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