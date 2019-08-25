Bakan koca ve binali yıldırım, şehir hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu

25.08.2019 16:40

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile İzmir Bayraklı'daki Şehir Hastanesi inşaatını inceleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık tesisinin 2 bin 60 yatak kapasiteli olacağını, ayrıca içerisinde yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesinin de bulunacağını belirtti. Koca, hastane tamamlandığında kentteki diğer hastaneleri sağlık hizmeti ve eğitim amaçlı olarak kullanacaklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yapımı devam eden 2 bin 60 yatak kapasiteli Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Koca ile Yıldırım, önce basına kapalı olarak inşaat çalışmaları hakkında brifing aldı. Ardından açıklama yapan Bakan Koca, İzmir'de yapımı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi'ni yerinde görmek, eksiklerini yerinde tespit etmek, süreci takip etmek üzere bir bilgilendirme toplantısı yaptıklarını belirtti. İzmir'in ticareti, üniversiteleri ve sanayisi ile önemli bir mega kent olduğunu, bundan sonraki süreçte şehir hastanesi ile birlikte sağlık üssü haline dönüşeceğini ifade eden Fahrettin Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği şehir hastanelerinden 10 tanesini açtık. Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatı ise sürüyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi de ayrıca ilave oldu. Yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi dediğimiz yataklı hastanenin olduğu, İzmir'i sağlık üssü yapabilecek bir şehir hastanesi olarak konumlandı" diye konuştu.

'GELECEK YIL MAYIS AYI SONUNDA TAMAMLANACAK'

Bakan Koca şöyle devam etti:

"Özellikle sağlık turizminde İzmir bundan böyle şehir hastanesi ile daha ciddi bir pay alabilecek ve sağlık üssü, sağlık kenti olma noktasına doğru gitmiş olacak. ve biz şehir hastanelerimizi, bütün disiplinleri ile son noktada sağlık hizmeti veren, hastanın artık başka bir sağlık kuruluşuna veya başka bir bölgeye sevk edilmediği hastaneler olarak planlıyoruz. Özellikle bu hastanemizde dünyada benzeri olan yine yurt dışı ile entegre olabilecek olan üniversite kimliği ile işbirliğiyle hizmeti devam ettirecek olan mükemmeliyet merkezlerini de planlıyoruz. Bu mükemmeliyet merkezleri sağlık turizmi için son derece önemli."

İnşaatın gelecek yıl mayıs ayının sonunda bitirilmesinin planlandığını da açıklayan Koca, "O bitirilmeye uygun olarak inşaatın devam ettiğini ve genel olarak herhangi bir sorunun olmadığını, ulaşım ile ilgili sorunlar konusunda Karayollarının mayıs ayında ihaleyi yaptığını, bu noktadaki ulaşım sorunlarının da çözüme kavuşturulduğunu gördüklerini söyledi.

'HASTANELER KAPATILMAYACAK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının, "İzmir'deki hastaneler kapatılıp buraya mı taşınılacak" sorusuna, "Taşıdığımız eski yapıları, yine sağlık ve eğitim amaçlı, daha çok ikinci basamak, yeri geldiğinde ihtiyaca göre bağımlılıkla ilgili rehabilitasyon hastaneleri merkezleri dahil olmak üzere planlamayı yapıyoruz. İzmir için de bu hastanelerin kapatılmayacağını, yine eğitim ve sağlık amaçlı devam edeceğini söylemek istiyoruz" yanıtını verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da İzmir'in zaten bir dünya şehri olduğunu, Bayraklı Şehir Hastanesi ile kentin kalitesinin, sağlıktaki yerinin çok daha farklı olacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın şehir hastaneleri projesi başladığında, İzmir'e de bir şehir hastanesi yapılması yönündeki ortaya koyduğu irade bugün adım adım gerçeğe dönüşüyor. Burada bu güzel tesisin, eserin yükseldiğini gördükçe verdiğimiz kararın ne kadar isabetli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. İzmir'de biz 35 İzmir 35 proje diye yola çıkmıştık. Bunları birer birer hayata geçirdik. Proje dediğiniz de tırıvırı işler değil. Ne yapılıyorsa İzmir'e yakışır" dedi. Yapımı duran Çandarlı Limanı inşaatına dair de soruları yanıtlayan Yıldırım, "Alt yapısı büyük oranda yapıldı. Üst yapı meselesini o zaman da açıkladığımız gibi artık genel bütçeyle, kamu kaynağı ile yapmayacağız. Yap-işlet modeli ile yapacağız. Orada gecikme var ama biz bunu kayıp görmüyoruz. Çünkü alt yapı ve otoyol bağlantıları istediğimiz şekilde değildi. Otoyol yapımı devam ediyor. Yıl sonuna kadar muhtemelen tamamlanacak ve ondan sonra da uluslararası ve yerli yatırımcılarla projeyi devam ettireceğiz. Sadece bir liman değil onun arkasını da endüstri bölgesi şeklinde düşündük" dedi.

Bakan Koca ve Binali Yıldırım, daha sonra İzmir'den ayrıldı.

Kaynak: DHA