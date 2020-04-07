Bakan Koca vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı Açıklaması
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Fahrettin Koca, Berat Kandili, Twitter, Politika

Bakan Koca vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı.

07.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:40
Bakan Koca vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berat Kandilinizi kutluyor, bu mübarek gecenin aramızdaki dayanışmanın artmasına, umutların tazelenmesine, yarınlara inancımızın güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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