Bakan Koca: "Vatandaşımızın kendi isteğiyle kurallara uymasının gerekliliğini söylüyoruz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.
17.06.2020 21:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (7)
Kaynak: AA