Bakan Koca: "Vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla tedbirlerin de önemi artırıyor" - Haberler
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Bakan Koca: "Vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla tedbirlerin de önemi artırıyor"

Bakan Koca:
AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarının hızla yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin öneminin de arttığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarının hızla yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin öneminin de arttığını vurguladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor."

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