Bakan Koca: "(Vaka sayısındaki dalgalanma) Sürpriz yok, beklenen sınırdayız"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.
17.06.2020 20:02 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (2)
Koca: "(Vaka sayısındaki dalgalanma) Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde."
Kaynak: AA