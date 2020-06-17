Bakan Koca: "(Vaka sayısındaki dalgalanma) Sürpriz yok, beklenen sınırdayız"
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Bakan Koca: "(Vaka sayısındaki dalgalanma) Sürpriz yok, beklenen sınırdayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

17.06.2020 20:02 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (2)

Koca: "(Vaka sayısındaki dalgalanma) Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde."

Bakan Koca: '(Vaka sayısındaki dalgalanma) Sürpriz yok, beklenen sınırdayız'

Kaynak: AA

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