Bakan Koca: "(Vaka sayısındaki artış) Sonraki günler aşağı doğru bir inişin olduğu şeklinde bir... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (8 SON)

"(R sıfır değeri) Türkiye'nin R sıfır değerinin şu an için 1,56 olduğunu söyleyebilirim"

"Biz toplumdaki hareketliliğe göre bu salgının önümüzdeki günler nasıl seyredebileceğini önceden tahmin edebiliyoruz"

"(Vaka sayısındaki artış) Bugün ve yarın belki biraz daha dengeli bekliyoruz. Ama daha sonraki günler aşağı doğru bir inişin olduğu şeklinde bir beklentimiz var"

Kaynak: AA