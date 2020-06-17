Bakan Koca: "Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (3)

Koca: "Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir."

Koca: "Son bir ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son üç günde ise 177."

Koca: "Son bir ayda İstanbul'da günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada 620, son güç günde ise 616."

Kaynak: AA