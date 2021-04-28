Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hatfa içinde vaka sayısı en çok artan illerin Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun; en çok azalan illerin ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ile Yozgat olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hatfa içinde vaka sayısı en çok artan illerin Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun; en çok azalan illerin ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ile Yozgat olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat" dedi.

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere yer verdi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı