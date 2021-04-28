Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı
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Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hatfa içinde vaka sayısı en çok artan illerin Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun; en çok azalan illerin ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ile Yozgat olduğunu açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hatfa içinde vaka sayısı en çok artan illerin Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun; en çok azalan illerin ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ile Yozgat olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat" dedi.

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere yer verdi.

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı
Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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