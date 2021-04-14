Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayısı en çok artan ve azalan illerin grafiğini paylaştı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Sağlık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, sosyal medyadaki paylaşımında vaka sayısında en çok artışın Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da olduğunu, Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleştiğini belirtti.
Koca, "Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap