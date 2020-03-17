Bakan Koca: Vaka sayımız 47 oldu SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 29 yeni tanı kondu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konulanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA