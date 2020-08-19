Bakan Koca: "Vaka sayımız, 1300'ün üzerine çıktı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
19.08.2020 21:11 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (5)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık Bakanı Koca: "Vaka sayımız, 1300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla."
Kaynak: AA